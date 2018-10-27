Полиция задержала "минера" Амурского моста в Днепре

Полиция задержала мужчину, который сообщил о заминировании Амурского моста в Днепре.
По данным ведомства, движение транспорта по мосту было приостановлено на два часа. После обследования автомобильного и железнодорожного ярусов моста никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.
"Минеру" грозит от двух до шести лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о прекращении движения по Амурскому мосту из-за сообщения о минировании.
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