27 октября 2018, суббота

Полиция задержала "минера" Амурского моста в Днепре

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Лжеминеру грозит до шести лет тюрьмы
Фото: Wikimedia.org

Лжеминеру грозит до шести лет тюрьмы

Полиция задержала мужчину, который сообщил о заминировании Амурского моста в Днепре.

По данным ведомства, движение транспорта по мосту было приостановлено на два часа. После обследования автомобильного и железнодорожного ярусов моста никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

"Минеру" грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о прекращении движения по Амурскому мосту из-за сообщения о минировании.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев

ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны

АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове