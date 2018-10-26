В Днепре ограничили движение по мосту из-за сообщения о заминировании

Сотрудникам полиции 26 октября поступило сообщение о минировании Амурского моста в Днепре.
Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская в Facebook.
"Уважаемые днепряне, извините за неудобства! В связи с сообщением о минировании Амурского моста, движение транспорта по нему прекращено. На месте работают полицейские!", - написала пресс-секретарь.
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев
ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны
АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ
Комментарии
Правила комментирования