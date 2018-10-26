26 октября 2018, пятница

В Днепре ограничили движение по мосту из-за сообщения о заминировании

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Иллюстративное фото
Фото: pixabay.com

Иллюстративное фото

Сотрудникам полиции 26 октября поступило сообщение о минировании Амурского моста в Днепре.

Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская в Facebook.

"Уважаемые днепряне, извините за неудобства! В связи с сообщением о минировании Амурского моста, движение транспорта по нему прекращено. На месте работают полицейские!", - написала пресс-секретарь.

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