Полиция обнародовала детали взрыва под Киевом

В результате взрыва в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом мужчина 25-30 лет получил травмы рук и челюсти.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Киевской области.

По предварительным данным, в руках у мужчины взорвалось неизвестное устройство, возможно, граната. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

На месте происшествия работают полицейские, следственно-оперативная группа, специалисты-эксперты. Устанавливаются все обстоятельства взрыва, личность потерпевшего и свидетели.

Напомним, что в ночь на 6 мая у озера в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области прогремел взрыв.