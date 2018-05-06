На Петропавловской Борщаговке в Киеве прогремел взрыв

В ночь на воскресенье, 6 мая, в районе Петропавловская Борщаговка в Киеве прогремел взрыв.

По предварительным данным, на причале возле озера взорвалась граната, передает Информатор.

В результате взрыва пострадал мужчина.

Полиция выясняет детали происшествий. В данный момент причина взрыва неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Киеве по адресу Кирилловская, 117 взорвалась граната, в результате чего погиб человек.

По словам 20-летнего парня, который проходил неподалеку, возле дома он заметил незнакомца, который сидел согнувшись и держал что-то в руках. Затем раздался взрыв.

С места правоохранители изъяли остатки гранаты и запал. Тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

На месте происшествия правоохранители обнаружили удостоверение участника боевых действий.