На Петропавловской Борщаговке в Киеве прогремел взрыв

В ночь на воскресенье, 6 мая, в районе Петропавловская Борщаговка в Киеве прогремел взрыв.
По предварительным данным, на причале возле озера взорвалась граната, передает Информатор.
В результате взрыва пострадал мужчина.
Полиция выясняет детали происшествий. В данный момент причина взрыва неизвестна.
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Ранее сообщалось, что в Киеве по адресу Кирилловская, 117 взорвалась граната, в результате чего погиб человек.
По словам 20-летнего парня, который проходил неподалеку, возле дома он заметил незнакомца, который сидел согнувшись и держал что-то в руках. Затем раздался взрыв.
С места правоохранители изъяли остатки гранаты и запал. Тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.
На месте происшествия правоохранители обнаружили удостоверение участника боевых действий.
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