Новый метод обмана. Полиция предупреждает о мошеннической схеме в виде звонков из «благотворительного фонда» с предложением помощи 18 июня, 09:44 Украинцев предупреждают о новых методах обмана (Фото:Полиция Киевской области/Telegram)

Мошенники придумали новый метод обмана, звоня украинцам якобы из «благотворительного фонда» и предлагая финансовую помощь.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

«Если вдруг вам позвонили из „благотворительного фонда“ и сообщили о финансовой помощи во время войны, но для получения денежных средств вы должны назвать свои личные данные, а также все данные своих карточек, то не рассказывайте им этого — это могут быть мошенники», — говорится в сообщении.

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В полиции рассказали, как уберечь себя:

положить трубку;

обратиться к представителям власти и проверить, действительно ли можно получить такие выплаты;

сообщить о происшествии на линию 102.