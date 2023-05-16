Мошенники от имени руководства областей «собирали» деньги на армию 16 мая, 22:36 Фейковый документ (Фото:Днепропетровская ОВА)

Руководители Днепропетровской и Тернопольской областных военных администраций сообщили, что от их имени мошенники рассылали фейковые письма представителям бизнеса с просьбой помочь армии.

«От моего имени и ОВА предпринимателям области рассылают фейковые письма. На официальном бланке — призыв сбросить деньги на карту. Мол, на авто, тепловизоры и квадрокоптеры. Подонки спекулируют нашей святой обязанностью», — рассказал 16 мая глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Он отметил, что мошенники также совершают звонки: уточняют, какую сумму именно пожертвует человек.

«Заявление в правоохранительные органы уже подано. Мошенники будут отвечать перед законом. Знаю, украинцы щедры душой. Всегда готовы помочь. Однако призываю: проверяйте информацию. Не ведитесь на ложь и провокации!» — добавил Лысак.

Днем ранее, 15 мая, глава Тернопольской ОВА Владимир Труш тоже сообщал, что аналогичные письма от его имени получили несколько предпринимателей в регионе.

«По нашим материалам задержаны мошенники в других областях Украины, которые собирали средства на армию якобы от руководства области. Эти письма с просьбами фейковые. Я и руководители силовых структур никогда никому таких писем не посылали и не будут посылать!» — написал он.

Труш призвал обращаться в полицию в случае получения подобных звонков или писем. Он подчеркнул, что донатить нужно только через официальные благотворительные фонды или через волонтеров, которых хорошо знают украинцы.