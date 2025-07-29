Военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады Сил беспилотных систем Александр Карпюк, известный в соцсетях как Serg Marco (Серж Марко), в интервью Radio NV — о критической ситуации на покровском направлении и проблемах в Силах обороны, которые не дают ВСУ сдержать продвижение россиян.

— Самый первый вопрос будет по Покровску. Сейчас сошлюсь на пост Игоря Луценко, тоже военнослужащего, в прошлом — народного депутата Украины. Он в последнее время очень много разных критических постов произносит относительно текущей ситуации. Он говорит: «Мы так привыкли в пропагандистском режиме воспринимать российские продвижения как маленькие и малозначимые. В более широком смысле оно где-то так и есть, наверное». Или послушайте свежее интервью Героя Украины, подполковника Кирилла Вереса для Украинской правды, где он где-то такое говорит: «Справляемся ли мы со стратегической задачей сдерживания россиян? Плохо, но справляемся». И Луценко тоже говорит, что россияне неважно, но понемногу продвигаются. Они таким образом обеспечивают постоянное движение, которое поддерживает их пропагандистскую машину, стремление воевать у россиян. И это в целом ломает нашу оборону. То, что происходит под Покровском, сейчас это ломает нашу оборону на восточном направлении?

Реклама

— Ого, вы мне, сержант, такие стратегические вопросы задали.

Там сложнее немножко. Я понимаю критические посты Игоря Луценко, потому что ситуация у нас критическая просто.

Во-первых, они (россияне — Ред.) давят и в этом их успех. Если ты постоянно двигаешься, сторона, которая перед тобой, не может стабилизировать фронт и окопаться нормально. Не может подготовить позиции. Она только подготовила позиции, уже на них зашли и все, это уже вражеские позиции. И они уже воюют против тебя. Тебе надо готовить следующие позиции уже снова. А это медленно, у нас не хватает техники, инженерные подразделения не были масштабированы. Несмотря на то, что мы отступаем, надо их было масштабировать.