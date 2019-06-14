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Не отступает. Синоптики спрогнозировали жаркие выходные в Украине

14 июня, 13:33
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Не отступает. Синоптики спрогнозировали жаркие выходные в Украине - фото

Couleur/Pixabay

В Украине будет жарко

В ближайшие сутки в Украине удержится жаркая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Днем в северных, большинстве западных, Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северный и северо-восточный (в западной части юго-восточный), 5−10 м/с.

Температура ночью 16−21°, в восточных областях и Карпатском регионе местами 12−15°; днем 27−32°, на юге на востоке страны до 34°, в Карпатах 22−27°.

В Киеве во второй половине дня синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ветер северный, 5−10 м/с. Температура ночью около 20°, днем 30−32°.

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В воскресенье, 16 июня, по всей территории страны будет преимущественно сухо, лишь в западных и восточных — кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5−10 м/с.

Температура ночью 15−20°, на побережье морей до 23°, днем 27−32°; в Карпатах ночью 10−15°, днем 19−24°.

В Киеве — без осадков. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью 17−19°, днем около 30°.

Теги:   Выходные Прогноз погоды Жара в Украине

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