Гроза и жара +37: какая погода в Украине на завтра по прогнозу Диденко
Природа и погода (Фото: www.pexels.com)
Синоптик сообщила, какой будет погода 15-го июля в Украине. NV рассказывает, где будет жара, ожидать ли дождей, в частности в Киеве.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 15-го июля погода в Украине существенно не изменится. Температура воздуха составит в южной части и на юго-востоке +33+37 градусов.
Какую температуру ожидать в Украине 15 июля
Как говорится в сообщении, на востоке температура поднимется до +30+34 градуса.
На севере ожидают тоже жару в +27+30 градусов.
В центральной части +28+33 градуса.
В западных областях будет несколько прохладнее: +24+28 градусов.
Где пройдут дожди 15-го июля
Кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях.
Есть вероятность лишь ночью и утром локальных дождей в северной части Украины.
Юг, восток, значительная часть центральных областей будет принадлежать длительное время к сухой жаркой воздушной массе.
В Киеве ближайшей ночью и завтра утром возможен локальный дождь и гроза, однако в течение дня вторника будет сухо, ожидается +28+30 градусов.
«Пришло время варить компоты из добытых из морозилки прошлогодних замороженных вишен и малины, варить новые варенья, ругать жару, сушить или морозить мяту, доводить количество съеденных ежедневно помидоров до максимума, наконец поносить самые смелые сарафаны и платья, не перебирать с солнцем, купанием и кофе.
Жара пройдет, а здоровье надо держать в равновесии всегда)
И напоминаю, что завтра уже — середина лета, которое мы так любим и ждем", — пишет Наталья Диденко.