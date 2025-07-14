Гроза и жара +37: какая погода в Украине на завтра по прогнозу Диденко

Синоптик сообщила, какой будет погода 15-го июля в Украине. NV рассказывает, где будет жара, ожидать ли дождей, в частности в Киеве.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 15-го июля погода в Украине существенно не изменится. Температура воздуха составит в южной части и на юго-востоке +33+37 градусов.

Какую температуру ожидать в Украине 15 июля

Как говорится в сообщении, на востоке температура поднимется до +30+34 градуса.

На севере ожидают тоже жару в +27+30 градусов.

В центральной части +28+33 градуса.

В западных областях будет несколько прохладнее: +24+28 градусов.

Жара в Украине / Фото: Наталья Диденко

Где пройдут дожди 15-го июля

Кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях.

Есть вероятность лишь ночью и утром локальных дождей в северной части Украины.

Юг, восток, значительная часть центральных областей будет принадлежать длительное время к сухой жаркой воздушной массе.

В Киеве ближайшей ночью и завтра утром возможен локальный дождь и гроза, однако в течение дня вторника будет сухо, ожидается +28+30 градусов.

«Пришло время варить компоты из добытых из морозилки прошлогодних замороженных вишен и малины, варить новые варенья, ругать жару, сушить или морозить мяту, доводить количество съеденных ежедневно помидоров до максимума, наконец поносить самые смелые сарафаны и платья, не перебирать с солнцем, купанием и кофе.

Жара пройдет, а здоровье надо держать в равновесии всегда)

И напоминаю, что завтра уже — середина лета, которое мы так любим и ждем", — пишет Наталья Диденко.