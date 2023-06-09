После подрыва Каховской ГЭС. Крымчане опасаются беды, которую наделают оккупанты, когда будут отступать под натиском ВСУ — интервью с Чубаровым 9 июня, 18:43 NV Премиум Российский военный корабль Иван Хурс, который был атакован якобы украинскими морскими дронами, заходит в порт Севастополя (Фото:Russian Black Sea Fleet Press Service/Handout via REUTERS)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Radio NV рассказал, чего боятся жители Крыма и какую еще катастрофу могут совершить оккупанты на южном направлении фронта.

— В начале июня глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о том, что россияне минируют предприятия Крымского Титана. Это огромный промышленный гигант, который располагается на перешейке между Крымом и Херсонской областью в районе Армянска. Это также создает огромные экологические угрозы. Насколько это реальный вариант, что оккупанты могут прибегнуть к подобным действиям? Что это за предприятие? Какие последствия от этого всего могут быть? И есть ли какие-то механизмы противодействия?

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— После подрыва дамбы на Каховской ГЭС и колоссальных последствий прорыва такого огромного объема воды, затопления (мы еще, мне кажется, не совсем и осознаем последствия этой катастрофы), уже ничего нельзя исключать в поведении российских оккупантов.

Инфографика: NV

Да, я знаю о возможном поведении российских оккупантов и прогнозах по устройству взрывов на производстве химических веществ на Крымском Титане. Это производство с задействованием различных ядовитых веществ. И если они попадут в неконтролируемом виде в окружающую среду, понятно, что они отравят не только воздух (одна из основных форм угроз для людей) и не только тех, кто живет вокруг этого производства. Здесь и Херсонская область, и Крым.

Все зависит от того, какие там объемы [этих веществ]. Мы многого не знаем об объемах веществ, которые там хранятся, и какой на тот момент будет ветер, и так далее. Здесь должны больше говорить специалисты, эксперты.

Но очередную искусственную катастрофу со стороны российских оккупантов теперь уже, после подрыва дамбы на Каховской ГЭС, просто никак нельзя исключать.

Россияне за собой будут оставлять разрушенную территорию. Кажется, они уже смирились с осознанием того, что не удержат захваченные ими территории, что они будут освобождены. И поэтому они решили оставлять нам эти оккупированные ими территории в таком виде, чтобы мы десятилетиями пытались их привести к соответствующему уровню.

— Что знаете вы сейчас о работе Крымского Титана? Рабочее ли предприятие? Насколько активно оно работает?

— Нет, я детали вам не могу сказать. Знаю, что оно активное, оно работает. Там есть цикл производства продукции. Город Армянск и люди, которые там живут, в основном работают на этом производстве. Оно является бюджетообразующим предприятием для этого города.