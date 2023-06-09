После подрыва Каховской ГЭС. Крымчане опасаются беды, которую наделают оккупанты, когда будут отступать под натиском ВСУ — интервью с Чубаровым

9 июня, 18:43
NV Премиум
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Российский военный корабль Иван Хурс, который был атакован якобы украинскими морскими дронами, заходит в порт Севастополя (Фото:Russian Black Sea Fleet Press Service/Handout via REUTERS)

Российский военный корабль Иван Хурс, который был атакован якобы украинскими морскими дронами, заходит в порт Севастополя (Фото:Russian Black Sea Fleet Press Service/Handout via REUTERS)

Автор: Василий Пехньо

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Radio NV рассказал, чего боятся жители Крыма и какую еще катастрофу могут совершить оккупанты на южном направлении фронта.

 — В начале июня глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о том, что россияне минируют предприятия Крымского Титана. Это огромный промышленный гигант, который располагается на перешейке между Крымом и Херсонской областью в районе Армянска. Это также создает огромные экологические угрозы. Насколько это реальный вариант, что оккупанты могут прибегнуть к подобным действиям? Что это за предприятие? Какие последствия от этого всего могут быть? И есть ли какие-то механизмы противодействия?

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— После подрыва дамбы на Каховской ГЭС и колоссальных последствий прорыва такого огромного объема воды, затопления (мы еще, мне кажется, не совсем и осознаем последствия этой катастрофы), уже ничего нельзя исключать в поведении российских оккупантов.

Инфографика: NV

Да, я знаю о возможном поведении российских оккупантов и прогнозах по устройству взрывов на производстве химических веществ на Крымском Титане. Это производство с задействованием различных ядовитых веществ. И если они попадут в неконтролируемом виде в окружающую среду, понятно, что они отравят не только воздух (одна из основных форм угроз для людей) и не только тех, кто живет вокруг этого производства. Здесь и Херсонская область, и Крым.

Все зависит от того, какие там объемы [этих веществ]. Мы многого не знаем об объемах веществ, которые там хранятся, и какой на тот момент будет ветер, и так далее. Здесь должны больше говорить специалисты, эксперты.

Но очередную искусственную катастрофу со стороны российских оккупантов теперь уже, после подрыва дамбы на Каховской ГЭС, просто никак нельзя исключать.

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Россияне за собой будут оставлять разрушенную территорию. Кажется, они уже смирились с осознанием того, что не удержат захваченные ими территории, что они будут освобождены. И поэтому они решили оставлять нам эти оккупированные ими территории в таком виде, чтобы мы десятилетиями пытались их привести к соответствующему уровню.

— Что знаете вы сейчас о работе Крымского Титана? Рабочее ли предприятие? Насколько активно оно работает?

— Нет, я детали вам не могу сказать. Знаю, что оно активное, оно работает. Там есть цикл производства продукции. Город Армянск и люди, которые там живут, в основном работают на этом производстве. Оно является бюджетообразующим предприятием для этого города.

Теги:   Россия Крым Меджлис Украина-Россия Интервью NV Рефат Чубаров Северо-Крымский канал Каховское водохранилище Деоккупация Крыма Радио NV наступление ВСУ Каховская ГЭС Каховская дамба Подрыв Каховской ГЭС

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