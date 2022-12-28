Прилеты ракет С-300. Терехов рассказал подробности удара по Харькову 28 декабря, 13:57 Оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300 (Фото:ГСЧС)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил подробности утреннего удара оккупационных войск РФ по городу.

В эфире телемарафона он заявил, что оккупанты ударили по Харькову из комплексов С-300.

«Были прилеты ракет С-300, это были две ракеты. В результате обстрела есть один пострадавший, который доставлен в больницу. Сейчас мы ликвидируем разрушения, нанесенные врагом», — сказал Терехов.

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По его словам, утренний удар не повлиял на состояние энергосистемы. Сейчас в городе предоставляются коммунальные услуги, работает электротранспорт, а отключения электроэнергии происходят по графику.

Утром 28 декабря в Харькове прогремели взрывы. По данным властей, под ударом оказался Слободской район города.