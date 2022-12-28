Войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову 28 декабря, 10:08 Спасатели уже выехали на место попаданий в Харькове (Фото:ГСЧС)

Утром в среду, 28 декабря, войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову, ранения получил один человек.

Об этом сообщили замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Харьков, ракетный удар. Подразделения ГСЧС выехали на место происшествия», — написал Тимошенко в своем Telegram.

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О том, что Харьков находится под вражеским обстрелов сообщил и мэр города Игорь Терехов в своем Telegram.

«Харьков под обстрелом. Прошу всех находиться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности», — уточнил он.

Синегубов уточнил, что российские оккупанты обстреляли ракетами Слободской район.

«Работники ГСЧС выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет. Информация уточняется», — отметил он.

Позже глава ОВА добавил, что в результате ракетных ударов осколочное ранение получил 48-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Последний раз РФ била ракетами по Харькову во время массированной атаки на Украину 16 декабря. Тогда сообщалось о разрушениях энергетической инфраструктуры в областном центре.