В полиции рассказали о подозреваемом в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве Сегодня, 12:13 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция В полиции заявили, что подозреваемый хотел отомстить матери ребенка Нацполиция

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого в убийстве в Киеве 9-летнего Захара Черевко благодаря камерам наблюдения.

Как рассказали в столичном управлении Нацполиции, об исчезновении ребенка сообщила 22 июня его бабушка.

По ее словам, около 20.00 мальчик пошел гулять на улицу, а когда стемнело, то она пошла его искать, однако безрезультатно.

Через некоторое время тело ребенка с колото-резанными ранами обнаружили в озере Вырлица.

Фото: Нацполиция

«На теле ребенка эксперты обнаружили многочисленные колото-резаные раны и травмы черепа. На берегу была спрятана рубашка погибшего и его блокнот. Также водолазы достали со дна озера предметы, похожие на нож и молоток», — рассказал начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

При этом камеры наблюдения одного из торговых центров зафиксировали, как мальчик идет с каким-то мужчиной, который оказался братом сожителя его матери.

Когда же полицейские пришли к нему, чтобы опросить, то мужчина «вел себя нервно, путался в показаниях».

В итоге задержанный все же признался в убийстве Захара.

«Ему — 30 лет, проживает в Киеве, ведет аморальный образ жизни. С мальчиком задержанный был близко знаком, поскольку он является братом сожителя мамы погибшего. Ребенок в основном проживал с бабушкой отдельно от новой семьи матери», — добавил Крищенко.

Согласно предварительным данным, в день исчезновения ребенка между братьями и мамой мальчика возник конфликт, на почве которого подозреваемый и решил отомстить.

Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве в Киеве 9-летнего мальчика правоохранители задержали брата его отчима.

Напомним, Захара обнаружили мертвым в одном из столичных водоемов.