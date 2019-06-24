Александр Лиев
Семь причин, почему вернется Крым
Павел Казарин
За кого отдать свой голос?
Синдзо Абэ
Чего ждать от саммита G20
Маша Ефросинина
Поход за счастьем. Три совета, которые сделают вашу жизнь лучше
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

В полиции рассказали о подозреваемом в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве

Сегодня, 12:13
Цей матеріал також доступний українською
В полиции рассказали о подозреваемом в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве - фото

Нацполиция

В полиции заявили, что подозреваемый хотел отомстить матери ребенка

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого в убийстве в Киеве 9-летнего Захара Черевко благодаря камерам наблюдения.

Как рассказали в столичном управлении Нацполиции, об исчезновении ребенка сообщила 22 июня его бабушка.

По ее словам, около 20.00 мальчик пошел гулять на улицу, а когда стемнело, то она пошла его искать, однако безрезультатно.

Через некоторое время тело ребенка с колото-резанными ранами обнаружили в озере Вырлица.

Фото: Нацполиция

«На теле ребенка эксперты обнаружили многочисленные колото-резаные раны и травмы черепа. На берегу была спрятана рубашка погибшего и его блокнот. Также водолазы достали со дна озера предметы, похожие на нож и молоток», — рассказал начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

При этом камеры наблюдения одного из торговых центров зафиксировали, как мальчик идет с каким-то мужчиной, который оказался братом сожителя его матери.

Когда же полицейские пришли к нему, чтобы опросить, то мужчина «вел себя нервно, путался в показаниях».

В итоге задержанный все же признался в убийстве Захара.

«Ему — 30 лет, проживает в Киеве, ведет аморальный образ жизни. С мальчиком задержанный был близко знаком, поскольку он является братом сожителя мамы погибшего. Ребенок в основном проживал с бабушкой отдельно от новой семьи матери», — добавил Крищенко.

Согласно предварительным данным, в день исчезновения ребенка между братьями и мамой мальчика возник конфликт, на почве которого подозреваемый и решил отомстить.

Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве в Киеве 9-летнего мальчика правоохранители задержали брата его отчима.

Напомним, Захара обнаружили мертвым в одном из столичных водоемов.

Теги:   Дети Киев Убийство

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 12:38

img
Спецподразделение ВСУ впервые в истории прошло сертификацию НАТО
Страны

Сегодня, 13:16

img
В Казахстане произошел взрыв на складах с боеприпасами, люди массово покидают опасный район — видео
Футбол

Сегодня, 16:32

img
Манчестер Юнайтед отказал ПСЖ в обмене своего лидера на Неймара — СМИ

ТОП 3

События

Сегодня, 13:02

img
Жара спадает. В Украину придет прохладная погода
33585
События

Вчера, 08:58

img
Кличко рассказал, когда откроют Шулявский мост в Киеве
15874
События

Вчера, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
14449

Новости Одессы

img
На проспекте Гагарина дерево упало прямо перед пешеходом
img
Еще в одном селе Одесской области ввели карантин из-за бешенства
img
На Фонтане из-за пожара в электрощитовой пришлось эвакуировать детский сад (фото)