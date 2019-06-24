Полиция задержала по подозрению в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве брата его отчима
По подозрению в убийстве в Киеве 9-летнего Захара правоохранители задержали брата его отчима 1989 года рождения.
Об этом в эфире 112 Украина сообщил начальник столичного управления Национальной полиции Андрей Крищенко.
«После того, как нашли труп мальчика в водоеме, он дал показания, указал, как проходило убийство, куда выбросил орудие убийства, водолазы потом нашли его, а также изъяты некоторые вещи, которые имеют к этому отношение», — рассказал он.
По словам Крищенко, мотивом для убийства стала «обида», однако, чем именно она была вызвана, не уточняется.
Также отмечается, что задержанному уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалось, что в Киеве обнаружили мертвым пропавшего ранее 9-летнего мальчика.