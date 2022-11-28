«Мобилизированный россиянин живет одну атаку». Насколько у Кремля есть еще ресурсы для атак и террора против Украины — аналитик 28 ноября, 19:17 Эксклюзив НВ Украинский танкист возле Бахмута, Донецкая область, 4 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Низкое морально-психологическое состояние сил россиян отразилось на том, что мобилизованный гражданин РФ живет в среднем фактически одну атаку на фронте, рассказал Радио НВ Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий.

Запасы ракет

«Чтобы сказать как надолго [хватит запасов ракет в РФ], нужно знать, какие задачи ставились [командованием оккупантов]. Можно вложить все в один ракетный удар и остаться без ничего, можно в день запускать три ракеты и хватит на год», — считает Кевлюк.

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Как добавляет эксперт, нельзя точно определить, на какой отрезок времени хватит ракет у россиян, когда фактически не известны планы оккупантов.

«Это абсолютно оторванная от реальности цифра, ничего никому не показывающая. Не зная план действий — говорить на сколько [хватит ракет] нельзя», — сказал аналитик.

Перспективы собрать силы для нового нападения на Украину

«Что касается боеспособности российских группировок: это зависит не от того, кем она комплектуется, а от того, какие меры предпринимает командование для поддержания боеспособности группировки. Соответственно, без конца пополнять потери полунаученными мобилизованными отовсюду гражданами [РФ], которые не имеют четкой мотивации и не понимают, что они должны делать — это может продолжаться еще годами, имея 17 млн мобилизационного ресурса», — рассказывает Кевлюк.

По его мнению, высокие потери среди офицерского состава резко снизили грамотность российской армии, которая и так не была передовой.

«Что касается самой боеспособности, то здесь нужно говорить о таком: Россия понесла очень тяжелые потери и лишилась фактически офицеров высшего звена. Вот за такое положение дел был снят командующий воздушно-десантных войск РФ. Формально люди есть, формально техника какая-никакая также есть, но управлять этим всем и грамотно применять на поле боя некому.

Можно призвать старших лейтенантов запаса, окончивших [давно] военную кафедру, но они готовились к другой войне. Даже имея специальные знания, которые могут быть «освежены» — это не значит, что они одномоментно становятся на один уровень со своим визави из ВСУ, практикующимся [на поле боя] 8 лет подряд. Это разного объема фигуры. Потери командиров рот и батальонов говорят о том, что эта категория изначально плохо представляла себе современное военное сражение", — добавил аналитик.

По словам эксперта ЦОС, Россия способна одерживать какие-то минимальные «победы» только за счет забрасывания фронта «пушечным мясом» и это не может продолжаться вечно.

«Морально-психологическое состояние тех, кто ведет боевые действия, постоянно снижается, [когда большинство состава противника погибает в атаках]. Статистика показывает, что призванные по мобилизации — живут одну атаку, а командиры — две атаки. То есть к лучшему ничего меняется, традиции Красной армии времен Второй мировой никуда не делись, они не умеют поступать иначе. Еще нюанс, что у РФ отсутствует профессиональный сержантский корпус. Сержант как лидер вообще отсутствует у россиян как явление.

Тот, кто должен научить, повести за собой, организовать правильные действия солдат, их быт, обеспечить его всем — он либо не умеет, либо делает это очень плохо. Это все сказывается на эффективности результатов", — резюмировал Кевлюк.