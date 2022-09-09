Подоляк о контрнаступлении: Можно вечно смотреть на украинский флаг в городах и нытье пропагандистов РФ 9 сентября, 19:57 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что можно вечно смотреть на бегство армии России, флаги Украины в городах и жалобы пропагандистов РФ.

На своей странице в Twitter он написал, что бесконечно можно смотреть на то, как бегут с поля боя российские офицеры, бросая свой личный состав, на жалобы российских пропагандистов, которые начинают осознавать неминуемое поражение в войне, а также на то, как украинские воины поднимают флаг в освобожденных городах.

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В четверг, 8 сентября, Вооруженные силы Украины подняли украинские флаги в ряде населенных пунктов Харьковской области, которые ранее были оккупированы россиянами.

ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

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