«Российским войскам пора убираться». Подоляк рассказал, что демонстрирует миру эффективное украинское контрнаступление
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что эффективное украинское контрнаступление говорит миру о трех вещах.
«Что говорит миру эффективное украинское контрнаступление? 1. Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории. Замораживания конфликта не будет. 2. Украина доказала, что может креативно и эффективно использовать современное западное оружие», — написал он в Twitter.
По словам Подоляка, эффективное контрнаступление указывает и на то, что российским войскам пора убираться.
«Будет больно», — добавил он.
В четверг, 8 сентября, Вооруженные силы Украины подняли украинские флаги в ряде населенных пунктов Харьковской области, которые ранее были оккупированы россиянами.
ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.
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