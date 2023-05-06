В Кривом Роге слышали взрывы — возле города сбили российский беспилотник

6 мая, 10:35
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БПЛА (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ/Facebook)

БПЛА (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ/Facebook)

Бойцы воздушного командования Восток уничтожили вражеский беспилотник в районе Кривого Рога Днепропетровской области в субботу, 6 мая.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

В 10:00 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Вскоре Суспільне сообщило о звуках взрывов в Кривом Роге. Уже в 10:10 тревогу отменили.

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« У нас все ровно. Спасибо ПВО», — написал глава военной администрации города Александр Вилкул.

В ночь на 6 мая над Днепропетровской областью уничтожили все четыре иранских дрона-камикадзе Shahed, которые запустила Россия.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Днепропетровская область Кривой Рог Александр Вилкул

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