Под Киевом тракторист подорвался на мине 9 апреля, 06:04 Техника получила сильные механические повреждения (Фото:ГСЧС)

В субботу, 8 апреля, на территории Киевской области трактор подорвался на противотанковой мине. Водитель получил телесные повреждения.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Полиция призывает граждан не посещать леса на деоккупированных территориях и избегать лесных и полевых дорог из-за возможного наличия неразорванных снарядов в этих местах.

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По данным ГСЧС, спасатели получили сообщение о подрыве трактора МТЗ-80, который двигался по полю в пределах сел Русановка и Светильник. При прибытии на место происшествия установлено, что трактор наехал на противотанковую мину и взорвался. Водитель, 34-летний мужчина, был госпитализирован с телесными повреждениями.

Техника получила сильные механические повреждения, а на месте происшествия и прилегающей к ней территории работает пиротехническая группа. По данным полиции, рядом с местом взрыва обнаружено еще 13 мин, поиски которых продолжаются. ГСЧС сообщает, что им предстоит обезвредить еще 6 пиротехнических мин.

В этой связи руководитель областного управления полиции Андрей Небитов призывает граждан не посещать лесополосы на деоккупированных территориях, избегать лесных и полевых дорог и предупреждает, что неразорвавшиеся снаряды могут быть в заброшенных домах, на полях, в лесах, на обочинах дорог, детских площадках. тому подобное.

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