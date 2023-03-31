В Херсонской области энергетики подорвались на мине: двое погибших

31 марта, 11:30
Поделиться:
Трое энергетиков подорвались на мине в Херсонской области (Фото:t.me/olexandrprokudin)

Трое энергетиков подорвались на мине в Херсонской области (Фото:t.me/olexandrprokudin)

В селе Посад-Покровское Херсонской области на российской мине подорвались трое энергетиков, двое из них погибли.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Это наши энергетики, работавшие над восстановлением электросетей. По предварительной информации, двое мужчин погибли, один — получил ранения», — написал Прокудин.

Видео дня

Читайте также:
В Украине хотят создать государственный орган по разминированию

На месте происшествия работают бригады скорой помощи.

Накануне сообщалось, что двое гражданских наехали на мину вблизи пгт Большая Александровка Бериславского района Херсонской области. В результате один мужчина погиб, а другой в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Мины Херсонская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X