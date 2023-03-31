В Херсонской области энергетики подорвались на мине: двое погибших 31 марта, 11:30 Трое энергетиков подорвались на мине в Херсонской области (Фото:t.me/olexandrprokudin)

В селе Посад-Покровское Херсонской области на российской мине подорвались трое энергетиков, двое из них погибли.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Это наши энергетики, работавшие над восстановлением электросетей. По предварительной информации, двое мужчин погибли, один — получил ранения», — написал Прокудин.

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На месте происшествия работают бригады скорой помощи.

Накануне сообщалось, что двое гражданских наехали на мину вблизи пгт Большая Александровка Бериславского района Херсонской области. В результате один мужчина погиб, а другой в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.