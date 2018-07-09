09 июля 2018, понедельник

Под Днепром нашли мешки с миллионами измельченных гривен - видео

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Каким образом мешки с деньгами попали в лес, на данное время не известно
Фото: Информатор

Каким образом мешки с деньгами попали в лес, на данное время не известно

В Днепре в районе лесопосадки на Криворожском шоссе нашли десятки мешков, набитых измельченной украинской валютой различного номинала.

Как сообщает Информатор, на них были обнаружены бирки с печатями Национального банка Украины.

По предварительным данным, общая сумма содержимого мешков может составлять десятки, а то и сотни миллионов гривен.

"Единственный нюанс, со всеми купюрами тщательно "поработал" шредер (измельчитель бумаги)", - говорится в сообщении.

Каким образом мешки с деньгами НБУ попали в лесопосадку, должно установить следствие.

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