Под Днепром нашли мешки с миллионами измельченных гривен - видео

Каким образом мешки с деньгами попали в лес, на данное время не известно

В Днепре в районе лесопосадки на Криворожском шоссе нашли десятки мешков, набитых измельченной украинской валютой различного номинала.

Как сообщает Информатор, на них были обнаружены бирки с печатями Национального банка Украины.

По предварительным данным, общая сумма содержимого мешков может составлять десятки, а то и сотни миллионов гривен.

"Единственный нюанс, со всеми купюрами тщательно "поработал" шредер (измельчитель бумаги)", - говорится в сообщении.

Каким образом мешки с деньгами НБУ попали в лесопосадку, должно установить следствие.