Под Днепром нашли мешки с миллионами измельченных гривен - видео

В Днепре в районе лесопосадки на Криворожском шоссе нашли десятки мешков, набитых измельченной украинской валютой различного номинала.
Как сообщает Информатор, на них были обнаружены бирки с печатями Национального банка Украины.
По предварительным данным, общая сумма содержимого мешков может составлять десятки, а то и сотни миллионов гривен.
"Единственный нюанс, со всеми купюрами тщательно "поработал" шредер (измельчитель бумаги)", - говорится в сообщении.
Каким образом мешки с деньгами НБУ попали в лесопосадку, должно установить следствие.
Комментарии
Правила комментирования