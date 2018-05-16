Под Днепром нашли десятки мешков с вещами погибших под Иловайском бойцов АТО - фото

Всего было обнаружено 36 мешков с вещами погибших

Волонтеры обнаружили на территории фермерского хозяйства возле поселка Таромское Днепропетровской области десятки мешков с вещами погибших бойцов АТО.

Об этом у себя в Facebook сообщил депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник, опубликовав фото с места находки.

"Чем я занимаюсь в годовщину создания Кривбасса (40-й батальон территориальной обороны Днепропетровской области - ред.). А занимаюсь я рытьем вещественных доказательств, вместе с командой Эвакуация 200. Выкапываем форму, берцы, ремни, кобуры, мешки из морга, с бирками. Кстати Иловайских ребят", - написал он.

По словам Колесника, мешки с вещественными доказательствами привезли сюда еще в 2014 году, чтобы "подсушить".

"Все тридцать шесть мешков на одно из сельских хозяйств завез в 2014 году тогдашний глава Таромского отделения милиции (подсушить немного). И забыл забрать, отморозился, на звонки владельцев хозяйства не реагировал. Люди нашли меня и попросили сделать по человеческие, потому что эти вещи нужно не закопать, а похоронить. Позвонил 102, сижу, жду СОГ. Хотел сделать стрим. Простите, не могу, руки трясутся", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Запорожье на складах нашли несколько тонн человеческих останков и других медотходов.