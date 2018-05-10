План по деоккупации Донбасса будет готов летом - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о начале работы над планом мероприятий по возвращению под контроль Украины временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
"Он будет охватывать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана - освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан", - цитирует его заявление пресс-служба МВД.
По его словам, план по деоккупации Донбасса будет готов уже летом.
Советник министра Иван Варченко добавил, в документе будут учтены все вызовы и угрозы на временно оккупированных территориях, в частности, уголовного, социально-экономического характера, связанные с ведением боевых действий, информационные, культурные и политические.
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Напомним, что ранее глава МВД Арсен Аваков заявил о подготовке нескольких вариантов развития сценария на востоке Украины, в том числе и возвращение контроля над Донбассом силами полиции и миротворцев, а не военными.
В начале года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. В законе, в частности, Россия определена страной-агрессором и вводится право Украины на самооборону, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными. Закон также расширяет возможности ВСУ и других военных формирований.
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