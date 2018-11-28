Первое авто на еврономерах растаможили в Украине. Сколько заплатил новый владелец

Сейчас ажиотажа с растаможкой авто на еврономерах пока что нет

Впервые машину с немецкой регистрацией оформила Черновицкая таможня, сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина. Об этом - в сюжете Радио НВ.

По словам пресс-секретаря, гражданин Украины растаможил автомобиль с дизельным двигателем Рено Лаґуна 2004 года выпуска. За него в госбюджет новый владелец заплатил почти 50 тыс. грн.

На Черновицкой таможни также ожидают растаможки еще 5 автомобилей с иностранной регистрацией, добавила Наталья Непряхина.

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По информации источников в Государственной фискальной службе, пока ажиотажа с растаможкой нет.

Протест еврономеров продолжается

На западных границах Украины продолжаются столкновения. Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией уже третьи сутки блокируют пункты пропуска в Польшу, Венгрию и Словакию. Они добиваются отмены нового закона, по которому нужно растаможить машины на еврономерах или оставить на границе при въезде в Украину полную стоимость пошлины в качестве залога.

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Участники акции жгут шины. Также на границах время от времени вспыхивают столкновения между дальнобойщиками, митингующими и правоохранителями.

Зато общественная организация АвтоЕвроСила, которая ранее активно протестовала против новых законов о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией, официально заявила в Facebook, что последние три дня никаких митингов на границах или в других городах не организовывает. И в ближайшее время акции и митинги от организации не планируются.

Укравтодор перекладывает ответственность

Проблема с людьми, которые попали в плен и не предупреждены о том, что изменилось законодательство, говорит соучредитель общественной организации АвтоЕвроСила Александр Чернявский.

Пикетчики могут получить депортацию из Польши и аннулирование карты поляка

По его словам, граждане не могли узнать о нововведениях за такой короткий промежуток времени.

Заявление Укравтодора о том, что это их организация митингует - попытка переложить ответственность, добавил Александр Чернявский.

Ранее на своей странице в Facebook Укравтодор утверждал, что блокирование границ западных областей организуют именно активисты АвтоЕвроСилы. Зато в пресс-службе Укравтодора заявили, что информацию получили от дежурного сотрудника. Сейчас перекрыто движение транспорта через границу только в Волынской области.

Аннулирование карты поляка

В МВД заявили, что очереди на границе образовались в связи с нечеткими новыми таможенными процедурами. По инициативе ведомства, создана рабочая группа для урегулирования законодательных норм и разблокирования движения в пунктах пропуска. Также в МВД заявили, что их сервисные центры готовы в круглосуточном режиме регистрировать растаможенные автомобили с европейской регистрацией.

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Руководитель Львовской таможни Левко Прокипчук сообщил, что протестующие могут получить депортацию из Польши и аннулирование карты поляка, ведь в блокаду попали польские дипломаты. По его словам, польская сторона просит предоставить информацию о пикетчиках, которые не пропускают автомобили через пункты пропуска.