Заблокированная граница. Как протестуют владельцы авто на еврономерах

На днях в Украину не пустили более 200 автомобилей на еврономерах

Владельцы автомобилей на еврономерах до сих пор протестуют. По состоянию на утро 26 ноября движение по ряду пунктов пропуска на границе остается сложным. Автомобили частично или полностью блокируют движение по прилегающим дорогам. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Очередь из машин на пропускном пункте

По информации Западного регионального управления Госпогранслужбы, на пропускном пункте Ужгород стоит очередь из 30 легковых автомобилей. На границе с Румынией и Молдовой очередей нет. В Государственной фискальной службе ранее сообщали, что по состоянию на 25 ноября в Украину не пустили более 200 автомобилей на еврономерах.

АвтоЕвроСила официально в мероприятиях на границах Украины не участвует

Подробнее о ситуации рассказал начальник Львовской таможни ДФС Левко Прокипчук. Пункты пропуска на границе с Польшей - Смильниця, Грушев, Угринов - уже разблокированы. Там почти отсутствуют очереди на въезд и выезд.

"На въезд в Украину легковые - 180, грузовых - 200, автобусов - 25. На выезд легкових- 80, грузовых - 250, автобусов - 10", - сказал Прокипчук.

Обращение к протестующим

Прокипчук отметил, что в местах скопления участников акции работают сотрудники Нацполиции. Министерство внутренних дел обнародовало заявление в отношении массовых акций владельцев авто на иностранном регистрации. Директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что сейчас усилены меры безопасности на границе. В частности, созданы ситуативные группы. Также в круглосуточном режиме регистрировать растаможивание авто готовы в сервисных центрах МВД.

Глава общественной организации АвтоЕвроСила Олег Ярошевич на своей странице в Facebook обратился к протестующим. Он призвал не прибегать к агрессивным действиям. Ярошевич подтвердил, что среди тех, кто блокирует пункты пропуска есть и представители их организации. Однако АвтоЕвроСила не является участником акции.

"АвтоЕвроСила официально в мероприятиях на границах Украины не участвует", - сообщил Ярошевич.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией протестуют из-за вступления в силу новых законодательных норм. Они касаются легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с европейской регистрацией. Новые нормы уменьшают акциз на растаможивание легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил. В частности, для лиц, которые ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза.