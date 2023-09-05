Кабмин разрешил боевым медикам переливать кровь

5 сентября, 18:31
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Боевые медики смогут переливать кровь на догоспитальном этапе (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Боевые медики смогут переливать кровь на догоспитальном этапе (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Кабинет Министров разрешил боевым медикам переливать кровь. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook во вторник, 5 сентября.

В ведомстве рассказали, что, согласно новому постановлению правительства, переливать кровь смогут не только люди с медицинским образованием, а и военнослужащие, которые прошли соответствующее обучение.

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В МОЗ заявили, что расширяют специальную учебную программу по основам трансфузионной терапии, чтобы боевые медики могли получить необходимые навыки по переливанию универсальной группы крови (первой минус). Тренинг можно будет пройти на базе определенных центров крови, он соответствует стандартам НАТО.

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«В гражданской жизни мы можем доставить человека с критической кровопотерей в госпиталь за 15 минут, но война диктует свои условия. Мы должны максимально эффективно реагировать на вызовы войны, чтобы обеспечить все необходимые условия и возможности для спасения жизни раненых», — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В начале августа замминистра обороны Анна Маляр говорила, что боевые медики смогут переливать кровь после прохождения соответствующей подготовки в Минздраве.

Ранее переливание крови могли делать только военные и боевые медики с медицинским образованием и практическими навыками.

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Министерство здравоохранения сообщало, что более 60% смертей на поле боя связаны с потерей крови. Своевременное переливание цельной крови или ее компонентов может существенно уменьшить этот процент, так как позволит выиграть время на доставку раненого в ближайший госпиталь.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Кабинет министров Украины Военная медицина Кровь Переливание крови Виктор Ляшко Война России против Украины

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