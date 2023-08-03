Боевые медики будут иметь право переливать кровь после подготовки в Минздраве — Минобороны

3 августа, 18:51
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Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Боевые медики смогут переливать кровь после прохождения соответствующей подготовки в Минздраве.

Об этом в четверг, 3 июля, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона Единые новости.

По ее словам, боевые медики будут иметь безусловное право на переливание крови. В то же время Маляр отметила, что поднимается вопрос того, чтобы эти люди имели соответствующую подготовку, поэтому вся дискуссия шла вокруг этого.

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Однако она отметила, что Медицинские силы Минобороны и Минздрава нашли общее решение в этом вопросе.

«Люди, которые могут переливать кровь, но не имеют медицинского образования, просто будут проходить подготовку в Минздраве. Это нормально, чтобы это делали подготовленные люди», — подчеркнула Маляр.

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Ранее переливание крови могли делать только военные и боевые медики с медицинским образованием и практическими навыками.

Министерство здравоохранения сообщало, что более 60% смертей на поле боя связаны с потерей крови. Именно поэтому своевременное переливание цельной крови или ее компонентов может существенно уменьшить этот процент, так как позволит выиграть время на доставку раненого в ближайший госпиталь.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Минздрав Украины Кровь Переливание крови Война России против Украины Анна Маляр

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