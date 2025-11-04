Физическая идентификация для пенсионеров: кому нужно пройти, чтобы не потерять выплаты, и как это сделать
Пройти идентификацию должны пенсионеры, проживающие за пределами Украины или на временно оккупированных территориях (Фото: kliempictures / pixabay.com)
Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно проживают за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях Украины, должны проходить физическую идентификацию до 31 декабря каждого года.
Об этом 4 ноября напомнили в Пенсионном фонде Украины. Если не пройти физическую идентификацию, выплаты могут прекратить.
NV объясняет, что нужно сделать, чтобы ее пройти.
Способы прохождения физической идентификации
Пройти физическую идентификацию можно следующими способами:
- Онлайн на сайте Пенсионного фонда Украины, авторизовавшись и зайдя в свой кабинет. Это можно сделать, использовав Дія.Підпис.
- С помощью видеоконференцсвязи. На собеседование можно записаться через контакт-центр Пенсионного фонда Украины по телефонам 0 800 503 753 753, (044) 281−08−70, (044) 281−08−71 или на его сайте.
- Через зарубежные дипломатические учреждения. Пенсионеры за рубежом могут обратиться в украинские дипломатические ведомства, чтобы получить документ-подтверждение, что заявитель жив. Эти документы и заявление произвольной формы о продлении выплат нужно подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью. Также эти документы можно подать через сайт Пенсионного фонда Украины, добавив сканкопии и подписав обращение квалифицированной электронной подписью (КЭП).
- Лично в сервисном центре Пенсионного фонда или в банковском учреждении. Для этого нужно прийти в эти учреждения с документами и пройти идентификацию. Это можно сделать только на неоккупированной территории Украины и в отделении того банка, где вы получаете выплаты.
Убедиться, что человек прошел идентификацию, можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда в разделе Моя идентификация. После прохождения идентификации там должна быть указана ее дата и способ, которым ее провели.
Те, кто не пройдут идентификацию, с 1 января 2026 года могут потерять социальные выплаты.
Как зарегистрироваться на видеоидентификацию в Пенсионном фонде
Чтобы зарегистрироваться на видеоидентификацию в Пенсионном фонде Украины, нужно
1. Зайти на сайт Пенсионного фонда Украины и нажать на кнопку Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи.
2. Ознакомиться с информацией и нажать Продолжить.
3. Заполнить форму, которая появится на экране.
4. К заявлению в случае необходимости можно приложить ряд документов, в частности паспорт, пенсионное удостоверение, справку о присвоении идентификационного номера, свидетельство о рождении, трудовую книжку и другие.
5. Чтобы завершить подачу заявления на видеоидентификацию, нужно нажать кнопку Подать заявление.
После того, как сотрудники Пенсионного фонда обработают заявление на идентификацию, на указанный в заявлении адрес электронной почты поступит информация о дне и времени проведения сеанса видеоконференции.