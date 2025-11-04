Физическая идентификация для пенсионеров: кому нужно пройти, чтобы не потерять выплаты, и как это сделать

Пройти идентификацию должны пенсионеры, проживающие за пределами Украины или на временно оккупированных территориях (Фото: kliempictures / pixabay.com)

Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно проживают за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях Украины, должны проходить физическую идентификацию до 31 декабря каждого года.

Об этом 4 ноября напомнили в Пенсионном фонде Украины. Если не пройти физическую идентификацию, выплаты могут прекратить.

NV объясняет, что нужно сделать, чтобы ее пройти.

Реклама

Способы прохождения физической идентификации

Пройти физическую идентификацию можно следующими способами:

Онлайн на сайте Пенсионного фонда Украины , авторизовавшись и зайдя в свой кабинет. Это можно сделать, использовав Дія.Підпис.

, авторизовавшись и зайдя в свой кабинет. Это можно сделать, использовав Дія.Підпис. С помощью видеоконференцсвязи . На собеседование можно записаться через контакт-центр Пенсионного фонда Украины по телефонам 0 800 503 753 753, ( 044) 281−08−70, ( 044) 281−08−71 или на его сайте.

. На собеседование можно записаться через контакт-центр Пенсионного фонда Украины по телефонам 0 800 503 753 753, 044) 281−08−70, 044) 281−08−71 или на его сайте. Через зарубежные дипломатические учреждения . Пенсионеры за рубежом могут обратиться в украинские дипломатические ведомства, чтобы получить документ-подтверждение, что заявитель жив. Эти документы и заявление произвольной формы о продлении выплат нужно подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью. Также эти документы можно подать через сайт Пенсионного фонда Украины, добавив сканкопии и подписав обращение квалифицированной электронной подписью ( КЭП).

. Пенсионеры за рубежом могут обратиться в украинские дипломатические ведомства, чтобы получить документ-подтверждение, что заявитель жив. Эти документы и заявление произвольной формы о продлении выплат нужно подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью. Также эти документы можно подать через сайт Пенсионного фонда Украины, добавив сканкопии и подписав обращение квалифицированной электронной подписью КЭП). Лично в сервисном центре Пенсионного фонда или в банковском учреждении. Для этого нужно прийти в эти учреждения с документами и пройти идентификацию. Это можно сделать только на неоккупированной территории Украины и в отделении того банка, где вы получаете выплаты.

Убедиться, что человек прошел идентификацию, можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда в разделе Моя идентификация. После прохождения идентификации там должна быть указана ее дата и способ, которым ее провели.

Те, кто не пройдут идентификацию, с 1 января 2026 года могут потерять социальные выплаты.

Как зарегистрироваться на видеоидентификацию в Пенсионном фонде

Чтобы зарегистрироваться на видеоидентификацию в Пенсионном фонде Украины, нужно

1. Зайти на сайт Пенсионного фонда Украины и нажать на кнопку Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи.

Инфографика: Кадр видео Пенсионный фонд Украины via YouTube

2. Ознакомиться с информацией и нажать Продолжить.

Инфографика: Кадр видео Пенсионный фонд Украины via YouTube

3. Заполнить форму, которая появится на экране.

Инфографика: Кадр видео Пенсионный фонд Украины via YouTube

4. К заявлению в случае необходимости можно приложить ряд документов, в частности паспорт, пенсионное удостоверение, справку о присвоении идентификационного номера, свидетельство о рождении, трудовую книжку и другие.

Инфографика: Кадр видео Пенсионный фонд Украины via YouTube

5. Чтобы завершить подачу заявления на видеоидентификацию, нужно нажать кнопку Подать заявление.

Инфографика: Кадр видео Пенсионный фонд Украины via YouTube

После того, как сотрудники Пенсионного фонда обработают заявление на идентификацию, на указанный в заявлении адрес электронной почты поступит информация о дне и времени проведения сеанса видеоконференции.