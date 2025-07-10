Пенсии 2025. Все способы, как обратиться в ПФУ дистанционно

Украинцы имеют возможность дистанционно обратиться в Пенсионный фонд, без необходимости личного посещения сервисного центра.

Об этом напомнили в ПФУ.

Как обратиться в Пенсионный фонд Украины дистанционно — перечень всех вариантов

1. Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины

Для дистанционного решения вопросов пенсионного обеспечения, получения субсидий и льгот, страховых и других выплат.

Реклама

Для авторизации используются:

▪ квалифицированная электронная подпись (КЭП);

▪ Дія.Підпис;

▪ система электронной идентификации ID.GOV.UA (Bank.ID);

▪ логин и пароль.

В зависимости от способа авторизации предоставляется полный или частичный доступ к услугам.

2. Мобильное приложение Пенсионный фонд

Для доступа к основным сервисам Пенсионного фонда Украины непосредственно со смартфона. Доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

3. Информационная страница портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины

Для подачи обращений и запросов на публичную информацию. Аппликационные формы доступны в разделе Для общественности.

4. Электронная почта

Для общих вопросов и обращений — info@pfu.gov.ua.

5. Контакт-центр Пенсионного фонда Украины

Для консультаций, справок и информационной помощи:

▪ 0 800 503 753 (бесплатно по Украине);

▪ (044) 281−08−70;

▪ (044) 281−08−71.

Также можно обратиться на горячие телефонные линии Главных управлений Пенсионного фонда Украины в областях и г. Киеве.

6. Почта

Для отправки писем по адресу:

▪ ул. Бастионная, 9, г. Киев-14, 01601.

Напомним, на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины реализован сервис Моя идентификация. Сервис позволяет убедиться, что идентификация лица проведена, что является основанием для продолжения пенсионных выплат.