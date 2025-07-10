Пенсии 2025. Все способы, как обратиться в ПФУ дистанционно
Портал ПФУ и мобильное приложение Пенсионный фонд (Фото: Depositphotos.com)
Украинцы имеют возможность дистанционно обратиться в Пенсионный фонд, без необходимости личного посещения сервисного центра.
Об этом напомнили в ПФУ.
Как обратиться в Пенсионный фонд Украины дистанционно — перечень всех вариантов
1. Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины
Для дистанционного решения вопросов пенсионного обеспечения, получения субсидий и льгот, страховых и других выплат.
Для авторизации используются:
▪ квалифицированная электронная подпись (КЭП);
▪ Дія.Підпис;
▪ система электронной идентификации ID.GOV.UA (Bank.ID);
▪ логин и пароль.
В зависимости от способа авторизации предоставляется полный или частичный доступ к услугам.
2. Мобильное приложение Пенсионный фонд
Для доступа к основным сервисам Пенсионного фонда Украины непосредственно со смартфона. Доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.
3. Информационная страница портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины
Для подачи обращений и запросов на публичную информацию. Аппликационные формы доступны в разделе Для общественности.
4. Электронная почта
Для общих вопросов и обращений — info@pfu.gov.ua.
5. Контакт-центр Пенсионного фонда Украины
Для консультаций, справок и информационной помощи:
▪ 0 800 503 753 (бесплатно по Украине);
▪ (044) 281−08−70;
▪ (044) 281−08−71.
Также можно обратиться на горячие телефонные линии Главных управлений Пенсионного фонда Украины в областях и г. Киеве.
6. Почта
Для отправки писем по адресу:
▪ ул. Бастионная, 9, г. Киев-14, 01601.
Напомним, на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины реализован сервис Моя идентификация. Сервис позволяет убедиться, что идентификация лица проведена, что является основанием для продолжения пенсионных выплат.