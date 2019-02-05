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ПЦУ провела первое заседание Синода

Сегодня, 21:06
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pomisna.info

Священный синод принял ряд решений

Во вторник, 5 февраля, в Киеве состоялось первое заседание Священного синода Православной церкви Украины.

Как сообщили в пресс-службе церкви, митрополит Епифаний назначил постоянными членами Синода патриарха Филарета, митрополита Макария и митрополита Симеона. Главным секретарем Священного синода избран митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Во время заседания Синод рассмотрел и принял типовой устав Управление епархии для епархий Поместной церкви.

Согласно решению Синода, Филарет продолжит управление Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева (исключая Свято-Михайловского Златоверхого монастыря), которые до создания ПЦУ находились в его подчинении.

Синод также создал Православную миссию для помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, незаконно лишенным свободы на оккупированных территориях Украины и в РФ. Главой миссии назначен архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

Напомним, что в Православной церкви Украины по состоянию на 4 февраля перешли более 200 общин УПЦ Московского патриархата.

Теги:   Православная церковь Украины

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