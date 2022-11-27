Патриоты против полезных идиотов. Как сторонники большевиков умалчивали правду о Голодоморе в Украине 1932−1933 годов 27 ноября, 08:47 Эксклюзив НВ Украинская община Чикаго перед началом строительства своего павильона на Всемирной выставке 1933 года. В центре — Мирослав Сименович, председатель выставочного комитета (Фото:Архив УНМ в Чикаго)

На сообщения о Голодоморе в Украине 1932−1933 годов в мире реагировали вяло из-за пропагандистского занавеса Кремля, который создавали искренние сторонники большевиков и подкупленные разными способами мастера слова.

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«Худшим беспорядком за последние годы» назвала газета The New York Times (NYT) попытку коммунистических боевиков Чикаго помешать шествию местных украинцев против Голодомора, устроенного на их родине советским режимом. Схватка произошла в воскресенье 17 декабря 1933 года. После обеденной службы в греко-католическом соборе Святого Николая около 5 тыс. демонстрантов отправились в Plumber’s Union Hall, где, в частности, находились офисы местных профсоюзов. Они должны были передать петицию манифестантов президенту США Франклину Рузвельту.

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За месяц до этого его администрация установила дипломатические отношения с Советским Союзом, потому и должна была бы повлиять на хозяина Кремля Иосифа Сталина, по чьим указаниям украинских крестьян лишили средств к существованию.

На полпути из окон одной из наземных станций метро на головы демонстрантов полетели обломки кирпича, а в авангард колонны врезались молодые люди с дубинками. «Главным образом благодаря украинской самообороне, которая применила приклады винтовок, полиция за пять минут разбила красных и утихомирила драку», — сообщала газета о финале схватки.

Петицию против Голодомора удалось доставить по адресу. Однако Вашингтон в то время еще не мог воздействовать на Москву. Потому что Кремль не жалел денег, чтобы создать привлекательный занавес для преступных экспериментов над попавшими под его власть народами. И в этом Сталину пригодилась армия «полезных идиотов», как их называли сами лидеры большевиков.

Это были искренние сторонники советского строя в Западной Европе и в США, чьи симпатии к тому же смазывались тайной финансовой помощью из Москвы. Самым же громким адвокатом большевизма стал московский корреспондент той же The New York Times Уолтер Дюранти.