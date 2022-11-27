Патриоты против полезных идиотов. Как сторонники большевиков умалчивали правду о Голодоморе в Украине 1932−1933 годов
Украинская община Чикаго перед началом строительства своего павильона на Всемирной выставке 1933 года. В центре — Мирослав Сименович, председатель выставочного комитета (Фото:Архив УНМ в Чикаго)
На сообщения о Голодоморе в Украине 1932−1933 годов в мире реагировали вяло из-за пропагандистского занавеса Кремля, который создавали искренние сторонники большевиков и подкупленные разными способами мастера слова.
«Худшим беспорядком за последние годы» назвала газета The New York Times (NYT) попытку коммунистических боевиков Чикаго помешать шествию местных украинцев против Голодомора, устроенного на их родине советским режимом. Схватка произошла в воскресенье 17 декабря 1933 года. После обеденной службы в греко-католическом соборе Святого Николая около 5 тыс. демонстрантов отправились в Plumber’s Union Hall, где, в частности, находились офисы местных профсоюзов. Они должны были передать петицию манифестантов президенту США Франклину Рузвельту.
За месяц до этого его администрация установила дипломатические отношения с Советским Союзом, потому и должна была бы повлиять на хозяина Кремля Иосифа Сталина, по чьим указаниям украинских крестьян лишили средств к существованию.
На полпути из окон одной из наземных станций метро на головы демонстрантов полетели обломки кирпича, а в авангард колонны врезались молодые люди с дубинками. «Главным образом благодаря украинской самообороне, которая применила приклады винтовок, полиция за пять минут разбила красных и утихомирила драку», — сообщала газета о финале схватки.
Петицию против Голодомора удалось доставить по адресу. Однако Вашингтон в то время еще не мог воздействовать на Москву. Потому что Кремль не жалел денег, чтобы создать привлекательный занавес для преступных экспериментов над попавшими под его власть народами. И в этом Сталину пригодилась армия «полезных идиотов», как их называли сами лидеры большевиков.
Это были искренние сторонники советского строя в Западной Европе и в США, чьи симпатии к тому же смазывались тайной финансовой помощью из Москвы. Самым же громким адвокатом большевизма стал московский корреспондент той же The New York Times Уолтер Дюранти.