26 октября 2018, пятница

Патриарх Филарет объяснил, почему не названа дата Объединительного собора

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Дата Объединительного собора зависит от Вселенского патриарха, заявил Филарет

Дата Объединительного собора зависит от Вселенского патриарха, заявил Филарет

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет объяснил, что не может назвать дату проведения Объединительного собора православных церквей в Украине, поскольку это зависит от Вселенского патриарха.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, сообщает ИнтерфаксУкраина.

Ранее Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

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