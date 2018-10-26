Патриарх Филарет объяснил, почему не названа дата Объединительного собора

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет объяснил, что не может назвать дату проведения Объединительного собора православных церквей в Украине, поскольку это зависит от Вселенского патриарха.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, сообщает ИнтерфаксУкраина.

Ранее Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.