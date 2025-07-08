Пакет школьника 2025: кто и как сможет получить государственную помощь на первоклассника, какой размер выплаты

Пакет школьника: государство будет предоставлять деньги на подготовку первоклассников к школе (Фото: msp.gov.ua)

Государство будет предоставлять деньги на подготовку первоклассников к школе — Пакет школьника.

На что можно потратить помощь, размер выплаты и куда подавать заявление

Минсоцполитики готовит комплексный проект Закона о поддержке семей с детьми. В то же время Правительство уже сейчас начинает вводить отдельные элементы новой системы.

По инициативе Президента Украины Правительство приняло Постановление, цель которого — поддержка семей с детьми на этапе подготовки ребенка к школе. Речь идет о новом инструменте поддержки семей с детьми Пакет школьника.

Пакет школьника поможет родителям будущих первоклашек приобрести все необходимое для школы, например:

▪ канцелярские принадлежности;

▪ книжки;

▪ детская одежда и обувь.

Размер выплаты — 5000 грн на каждого первоклассника.

Заявка будет подаваться через приложение Дія.

Как и при каких условиях можно получить помощь

Деньги смогут получить все семьи, которые отправляют детей в первый класс на офлайн обучение.

Выплата будет предоставляться одному из родителей первоклассника на банковскую карту со специальным режимом использования. То есть потратить деньги можно будет только на товары, привязанные к специальным кодам.

Выплата предоставляется при условии, что ребенок пойдет учиться именно в украинскую школу — на территории нашей страны.

При этом без внимания не останутся и первоклассники, которые пока не нашли свою семью и находятся в учреждениях — они тоже получат эту помощь.

Напомним, в Украине можно получить помощь Ребенок не один. Это помощь на детей, которые остались без родительской опеки, но не получили статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа.