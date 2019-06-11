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Отравление на свадьбе во Львове: количество пострадавших возросло до 39

Сегодня, 09:25
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Отравление на свадьбе во Львове: количество пострадавших возросло до 39 - фото

jarmoluk/pixabay.com

39 человек госпитализированы с пищевым отравлением после празднования свадьбы

Во Львове после празднования свадьбы в ресторане Червона рута с признаками отравления госпитализированы уже 39 человек.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, среди пострадавших пятеро детей.

Все пострадавшие были госпитализированы во Львовскую областную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу.

Напомним, во Львове во время празднования свадьбы в ресторане Червона Рута произошло массовое отравление гостей.

Ранее сообщалось о 27 пострадавших в результате отравления.

Сейчас заведение, где праздновали свадьбу, закрыто. Специалисты лабораторного центра отобрали пробы всех 12 блюд, которыми угощали на свадьбе. Работников ресторана также проверят на наличие возбудителей инфекции.

По факту массового отравления людей полиция открыла уголовное производство.

Теги:   ГСЧС Отравление Отравление людей Львов

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