Отравление на свадьбе во Львове: количество пострадавших возросло до 39 Сегодня, 09:25 Цей матеріал також доступний українською jarmoluk/pixabay.com 39 человек госпитализированы с пищевым отравлением после празднования свадьбы jarmoluk/pixabay.com

Во Львове после празднования свадьбы в ресторане Червона рута с признаками отравления госпитализированы уже 39 человек.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, среди пострадавших пятеро детей.



Все пострадавшие были госпитализированы во Львовскую областную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу.

Напомним, во Львове во время празднования свадьбы в ресторане Червона Рута произошло массовое отравление гостей.

Ранее сообщалось о 27 пострадавших в результате отравления.

Сейчас заведение, где праздновали свадьбу, закрыто. Специалисты лабораторного центра отобрали пробы всех 12 блюд, которыми угощали на свадьбе. Работников ресторана также проверят на наличие возбудителей инфекции.

По факту массового отравления людей полиция открыла уголовное производство.