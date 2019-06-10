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Массовое отравление на свадьбе во Львове: количество пострадавших увеличилось до 27

Сегодня, 18:07
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Массовое отравление на свадьбе во Львове: количество пострадавших увеличилось до 27 - фото

DarkoStojanovic / Pixabay

Количество пострадавших в результате отравления на свадьбе во Львове увеличилось до 27 человек.

Об этом сообщает ТСН.

По данным издания, в больницу доставили также троих детей — семи, девяти и 13 лет. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

«Все поступают с жалобами на повышение температуры тела, тошноту, рвоту, боль в животе. Клиника конечно подобная сальмонеллезу, но это могут подтвердить только результаты лабораторных исследований», — рассказала главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.

Заведение, где праздновали свадьбу, пока закрыто. Специалисты лабораторного центра отобрали пробы всех 12 блюд, которыми угощали на свадьбе. Работников ресторана также проверят на наличие возбудителей инфекции.

По факту массового отравления людей полиция открыла уголовное производство.

Напомним, что во Львове во время празднования свадьбы в ресторане Червона Рута произошло массовое отравление гостей. 18 из 20 гостей, обратившихся за медицинской помощью, были госпитализированы в инфекционную больницу.

Теги:   Отравление людей Львов

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