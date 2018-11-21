Отопительный сезон в Киеве: названы самые проблемные районы

Наибольшие проблемы с отоплением - в Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Подольском районах

С начала отопительного сезона в Киеве зафиксировали 1,6 тысяч аварийных ситуаций на теплосетях, в настоящее время аварийные службы устраняют 113 повреждений.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба киевской администрации.

По его словам, наиболее проблемными районами в плане отопления являются Шевченковский, Святошинский, Оболонский и Подольский районы. В этих районах сети старые и наиболее изношены.

С мая текущего года Киевтеплоэнерго заменило почти 30 км аварийных участков теплосетей столицы.

Напомним, 19 ноября на улице Зоологической в Киеве жители нескольких домов перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления.

По словам протестующих, у них нет отопления с 24 октября. При этом квитанции на оплату владельцам квартир пришли.