Отопительный сезон в Киеве: названы самые проблемные районы

С начала отопительного сезона в Киеве зафиксировали 1,6 тысяч аварийных ситуаций на теплосетях, в настоящее время аварийные службы устраняют 113 повреждений.
Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба киевской администрации.
По его словам, наиболее проблемными районами в плане отопления являются Шевченковский, Святошинский, Оболонский и Подольский районы. В этих районах сети старые и наиболее изношены.
С мая текущего года Киевтеплоэнерго заменило почти 30 км аварийных участков теплосетей столицы.
Напомним, 19 ноября на улице Зоологической в Киеве жители нескольких домов перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления.
По словам протестующих, у них нет отопления с 24 октября. При этом квитанции на оплату владельцам квартир пришли.
Журнал НВ
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