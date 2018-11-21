21 ноября 2018, среда

Отопительный сезон в Киеве: названы самые проблемные районы

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Наибольшие проблемы с отоплением - в Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Подольском районах
Фото: pixabay.com

Наибольшие проблемы с отоплением - в Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Подольском районах

С начала отопительного сезона в Киеве зафиксировали 1,6 тысяч аварийных ситуаций на теплосетях, в настоящее время аварийные службы устраняют 113 повреждений.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба киевской администрации.

По его словам, наиболее проблемными районами в плане отопления являются Шевченковский, Святошинский, Оболонский и Подольский районы. В этих районах сети старые и наиболее изношены.

С мая текущего года Киевтеплоэнерго заменило почти 30 км аварийных участков теплосетей столицы.

Напомним, 19 ноября на улице Зоологической в Киеве жители нескольких домов перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления.

По словам протестующих, у них нет отопления с 24 октября. При этом квитанции на оплату владельцам квартир пришли.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове