В Киеве жители перекрыли улицу из-за холодных батарей в домах: произошла потасовка

В Киеве на улице Зоологической жители нескольких домов перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления.
Как сообщает Информатор, в акции принимают участие около 30 человек из домов № 4, 6, 8, 12, 12/15.
По словам протестующих, у них нет отопления с 24 октября. При этом квитанции на оплату владельцам квартир пришли.
Участники акции пропускают машины с детьми, а также скорые и авто полиции.
Фото: Информатор
Со стороны улицы Дегтяревской образовалась пробка. Полиция перекрыла движение со стороны проспекта Победы на пересечении с Молдавской.
Протестующие обещают перекрыть в конце рабочего дня улицу Дегтяревскую и требуют встречи с заместителем главы КГГА Петром Пантелеевым.
Из-за акции протеста на Зоологической произошла потасовка между протестующими и водителями.
Видео опубликовал фотограф Святослав Липинский в своем Facebook.
Ранее подобный протест произошел в Одессе. Жители ЖК Европейский блокировали оживленную Николаевскую дорогу, требуя запустить котельную..
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