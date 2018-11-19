В Киеве жители перекрыли улицу из-за холодных батарей в домах: произошла потасовка

В Киеве на улице Зоологической жители нескольких домов перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления.

Как сообщает Информатор, в акции принимают участие около 30 человек из домов № 4, 6, 8, 12, 12/15.

По словам протестующих, у них нет отопления с 24 октября. При этом квитанции на оплату владельцам квартир пришли.

Участники акции пропускают машины с детьми, а также скорые и авто полиции.

Фото: Информатор

Со стороны улицы Дегтяревской образовалась пробка. Полиция перекрыла движение со стороны проспекта Победы на пересечении с Молдавской.

Протестующие обещают перекрыть в конце рабочего дня улицу Дегтяревскую и требуют встречи с заместителем главы КГГА Петром Пантелеевым.

Из-за акции протеста на Зоологической произошла потасовка между протестующими и водителями.

Видео опубликовал фотограф Святослав Липинский в своем Facebook.

Ранее подобный протест произошел в Одессе. Жители ЖК Европейский блокировали оживленную Николаевскую дорогу, требуя запустить котельную..