Остров Змеиный, Путин и жесты «доброй воли» 30 июня, 12:44

Стоит где-то показать российским военным, что у них там нет шансов, так они сразу начинают проявлять свою «добрую волю»

«Российские военные в качестве жеста доброй воли покинули остров Змеиный, чтобы показать, что Россия не препятствует коридору для вывода сельхозпродукции из Украины». Именно так объяснили последние события в Минобороны России. Что произошло на самом деле?

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Ох уж эти жесты доброй воли от российских военных. Как с той птицей, «пока не пнешь, не полетит». Вот что HIMARS животворящий делает.

Сначала в рамках «доброй воли» ушли из-под Киева, теперь вот — с острова Змеиный. Скоро будет жест доброй воли «российские военные покинули Херсон, чтобы защитить население города от мести украинских фашистов и показать, что Россия никогда не собиралась оккупировать украинские города».

Стоит где-то показать российским военным, что у них там нет шансов, так они сразу начинают проявлять свою «добрую волю». «Это почему я такой злой был. Потому что у меня велосипеда не было» — так с россиянами не работает. Если им дать велосипед, они украдут второй и придут за третьим. А если россияне получат по заслугам, то тут сразу же другая история. «Добрая воля».

Откуда это? Это психология бандитов. Путин — типичный бандит, дорвавшийся до власти. Мы вообще все смотрим продолжение популярного когда-то сериала (и книги) Бандитский Петербург. А бандиты понимают только силу. Когда цивилизованный человек встречает бандита и идет с ним на компромисс, разумно полагая, что бандит тоже хочет компромисса, то бандит, мафиози, воспринимает это как проявление слабости. И снова нападает. И цивилизованному человеку, чтобы победить бандита нужно понять, как мыслит бандит.

А что же до сельхозпродукции, то доброй воли помогать Украине, у россиян здесь нет. Единственная возможная мотивация, это давление Китая. Но есть оно или нет его — мы об этом никогда не узнаем. Китаю точно не выгоден продовольственный кризис. Но публично говорить России об этом китайцы не станут. Могут только передавать приветы. Например, через своих казахстанских друзей. А остальное говорить не публично. Но на понятном бандиту языке.

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