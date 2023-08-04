«Спешит на встречу к крейсеру Москва». Кто и как атаковал Оленегорский горняк в бухте Новороссийска — отвечает эксперт 4 августа, 15:34 NV Премиум БДК Оленегорский горняк буксируют в порт Новороссийска, 4 августа 2023 года (Фото:Video obtained by Reuters/Handout via REUTERS)

Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, объяснил в эфире Radio NV, кто мог стоять за атакой на российский десантный корабль Оленегорский горняк в бухте Новороссийска, где регулярно скрывается Черноморский флот РФ.

4 августа, Новороссийск Краснодарского края атаковали два морских дрона. После этого появилось видео с большим российским десантным кораблем Оленегорский горняк, который сильно накренился на левый борт, что может свидетельствовать о затоплении нескольких отсеков.

Видео дня

БДК Оленегорский горняк, построенный на верфи в Гданьске в 70-х годах прошлого века, входит в 121-ю бригаду десантных кораблей, а в 2007 году был признан россиянами «лучшим десантным кораблем Северного флота».

Что произошло в бухте Новороссийска?

По поводу этой всей истории. Могу сказать, что Оленегорский горняк спешит на встречу к крейсеру Москва, но «реаниматоры» в виде буксировочных катеров пытаются всячески оттянуть этот момент. Есть видео в сети, когда два буксира тянут его к порту, чтобы этот большой десантный корабль просто не затонул. Но действительно он лежит на боку, действительно он существенно поврежден, ну это уже видно.