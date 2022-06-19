На фронте погиб командир Карпатского батальона Сечь Олег Куцин 19 июня, 15:49 Цей матеріал також доступний українською Олег Куцин (Фото:Олег Куцин/Facebook)

На фронте погиб Олег (Кум) Куцин — основатель и руководитель Легиона Свободы, командир батальона Карпатская Сечь (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ).

Об этом сообщил экс-нардеп Олег Тягнибок в воскресенье, 19 июня.



По его словам, защитник погиб во время боев на Изюмском направлении. Пресс-секретарь партии ВО Свобода Кристина Равлюк в комментарии Эспрессо заявила, что это произошло в результате «прямого попадания во время совещания».

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Олег Куцин (позывной Кум) с 2015 года возглавлял Легион Свободы, комбатантское объединение членов ВО Cвобода. Он был членом политсовета всеукраинского объединения и возглавлял Закарпатскую областную партийную организацию.

Куцин участвовал в войне на востоке Украины, которую развязала Россия в 2014 году. Тогда же он инициировал создание добровольческой штурмовой роты Карпатская Сечь. В 2015-м подразделение вошло в состав 93-й механизированной бригады ВСУ. За время войны на востоке Украины рота участвовала в боях в районе Донецкого аэропорта.

После полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Карпатская Сечь обороняла Киев, держала позиции в Ирпене, Романовке и на Броварском направлении. Сейчас подразделение находится на Изюмском направлении.



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