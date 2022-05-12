Враг в зоне прямой видимости. В Харьковской области украинские добровольцы ведут жестокие контактные бои — репортаж The New York Times 12 мая, 17:27 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные в районе Изюма (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Изюмское направление — один из наиболее горячих фронтов войны России против Украины. Помимо обменов артиллерийскими ударами, когда позиции противника обстреливаются с большого расстояния, здесь часто происходят стрелковые бои на коротких дистанциях, говорится в материале издания The New York Times.



НВ предлагает ознакомиться с переводом репортажа, который вышел под названием В окопах Восточной Украины: бой превращается в смертельный танец.

О т разрыва танкового снаряда штукатурка на потолке бункера треснула, и мужчины в военной форме быстро подхватились с мест, надевая бронежилеты и каски, взводя автоматы. Под крещендо пулеметной очереди высокий солдат перекинул через плечо ПТРК и медленно затянулся сигаретой.

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Русские были рядом

Бои на востоке Украины в основном ведутся на расстоянии: украинские и российские войска обстреливают друг друга артиллерийскими снарядами, иногда за десятки километров. Но в некоторых точках на зигзагообразном восточном фронте бой превращается в жестокий интимный танец. Противникам удается мимолетно видеть друг друга, когда они борются за контроль над высотами и укреплениями в иссеченных снарядами городах и селах.

В минувшую среду был исполнен один из таких танцев, когда российский отряд численностью около 10 человек вошел в село, где окопались бойцы украинского батальона Карпатская Сечь. По всей вероятности, россияне зашли, чтобы определить координаты для огня из танка, который в том числе выпустил снаряд, заставивший украинцев вскочить и начать действовать. Российских солдат заметили и открыли огонь, оттеснив их из села.

«Это была диверсионная группа, разведка, — говорит 30-летний боец с позывным Варшава, с трудом переводя дух после короткой перестрелки. — Наши ребята не дремали и быстро среагировали, заставив противника бежать».

Подобное — ежедневная и ежечасная рутина для бойцов батальона Карпатская Сечь, добровольческого подразделения, названного в честь армии недолго просуществовавшего в преддверии Второй мировой войны независимого украинского государства. Батальон, приданный 93-й механизированной бригаде ВСУ, дислоцируется вдоль линии сел и вспаханных сельхозугодий в Харьковской области, где ему поставлена задача сдерживать российские силы, наступающие из опорных пунктов в оккупированном городе Изюм.

Батальон разрешил репортерам The New York Times посетить передовую позицию при условии, что точное местонахождение не будет раскрыто. Большинство солдат соглашались идентифицировать себя только по позывным.

Они не ждали, что будет легко

Россия развернула огромные силы вдоль этого фронта на востоке Украины, добившись подавляющего превосходства в танках, боевых самолетах, вертолетах и тяжелой артиллерии.

Боевая техника редко стоит бездела. По словам бойцов, серьезную угрозу представляют танки, которые порой приближались к позициям батальона на полтора километра, сея хаос. В этом месяце 13 военнослужащих батальона были убиты и более 60 ранены.

«Это совсем другая война, чем та, что я видел в Афганистане или Ираке, — признался офицер, назвавшийся Михаилом. — Это тяжелые бои. Никто не заботится о законах войны. Они обстреливают населенные пункты, используют запрещенную артиллерию».

У многих в батальоне есть опыт войны против пророссийских сепаратистов на востоке Украины, они участвовали в самых напряженных сражениях того конфликта. Но большинство из них уже давно привыкли к гражданской жизни.

Высокий бородатый солдат с позывным Русин владеет бизнесом по продаже ванн в горном районе Закарпатья на западе Украины. Когда Россия вторглась 24 февраля, он спешно женился на своей девушке — сказал, что хочет, чтобы кто-то ждал его дома — и отправился на войну, исполненный чувства ответственности.

«Мы понимаем, что это не война между Украиной и Россией. Это война чистоты и света, существующих на этой земле, и тьмы. Либо мы остановим орду и мир станет лучше, либо мир наполнится анархией, которая происходит везде, где есть война», — сказал он.

Бойцы батальона временно живут в подземном лабиринте под зданием, пробитым артиллерийскими снарядами. Автоматы и ящики с боеприпасами, стоящие в углах, покрыты пылью от штукатурки, которая сыплется всякий раз, когда поблизости разрывается снаряд.

Помимо людей, в бункере обитает целый зверинец — животные тоже ищут спасения от бомб. Здесь несколько собак и черная коза, обожающая устраивать беспорядок на кухне. Один из псов, Шеврон, крупная немецкая овчарка, спал перед штабелем противотанковых установок Javelin американского производства, уже распакованных и готовых к применению.

Весь регион охвачен войной. Низколетящие ударные вертолеты Ми-8 делят небо с истребителями, которые проносятся над селами, время от времени вызывая пожары на полях, когда сбрасывают тепловые ловушки, чтобы отвлечь ракеты с тепловым наведением.

Украинский военный вертолет Ми-24, восток Украины, 6 мая 2022 года / Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Сборная солянка

Оператор дрона Александр Коваленко — один из немногих, у кого нет автомата. Его задача состоит в том, чтобы помогать побратимам наводить артиллерию на русские позиции. Он словно художник, который время от времени делает и сохраняет фотографии, если баланс света и тени в кадре ему по душе.

Александр показывает вид сверху на окружающие сельхозугодья. Они утопают в весенней растительности, но при этом, словно Луна, испещрены пятнами — следами артиллерийских ударов. Пока оператор осматривает местность, лесопосадка, где расположены российские войска, внезапно вспыхивает огненным шаром, который рассеивается в грибовидное облако.

Батальон — это сборная солянка, там бойцы со всей Украины и из других стран. Матей Прокес, худощавый 18-летний юноша из Чехии, у которого сбоку на каске нацарапано «Рожденный убивать русских», несколько застенчиво признается, что еще ни разу не стрелял. 41-летний Эльман Иманов из Азербайджана решил воевать против России, увидев зверства, совершенные против мирного населения в Украине.

«Я собственными руками вытащил четырехмесячного ребенка из квартиры в девятиэтажке, — рассказывает он, сверкая золотыми зубами в резком свете флуоресцентной лампы. — Никогда не смогу этого забыть и никогда не смогу простить. Ребенок ничего не видел в своей жизни. В чем он провинился?»

Здесь же 47-летний боец с позывным Прапор, с экзотической биографией даже по меркам этого батальона. Уроженец Сибири, Прапор сделал карьеру в российской армии до ухода в отставку в начале 2000-х. Он не говорит, где воевал. К украинским войскам присоединился, когда россияне начали обстрел Киева.

«Что я могу сказать, они (российские военные — ред.) хорошо обучены. Но то, что они начали убивать мирных жителей, мародерствовать, — это непристойно», — комментирует он.

Командир батальона Олег Куцин утверждает, что такое разнообразие является частью духа его подразделения. По его словам, когда в 1930-х годах была основана Карпатская Сечь, она приветствовала всех, кто был готов сражаться и умирать под сине-золотым знаменем независимой Украины.

В батальоне рады практически всем бойцам и любой технике. В дополнение к Джавелинам войска, сражающиеся в этом районе, недавно получили еще один подарок, который поможет им на поле боя: гаубицы M777 американского производства, дальнобойное артиллерийское орудие, которое украинцы пытаются как можно скорее пустить в дело.

«Мы хотели возродить традиции украинских войск, — говорит Куцин, стоящий в штабе своего подразделения, где стол застелен картами, а телевизор с плоским экраном транслирует живые кадры с задымленного поля боя. — Они приходят, мы даем им оружие и показываем, в какой стороне враг».

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