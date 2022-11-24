СБУ поймала пособника оккупантов в Херсоне: помогал им бежать на левый берег Днепра 24 ноября, 10:25 Мужчина помогал ФСБ бежать на катерах левый берег Днепра (Фото:СБУ)

Во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне Служба безопасности Украины разоблачила еще одного пособника оккупантов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, им оказался владелец местной станции прогулочных катеров, который помогал захватчикам сбежать во время контрнаступления Сил обороны на южном направлении.

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Для этого он добровольно передал в распоряжение агрессора шесть плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест.

Именно на этих катерах на левый берег Днепра «эвакуировались» кадровые сотрудники ФСБ и еще несколько подразделений оккупационных группировок России.



Кроме того, с помощью этих плавсредств оккупанты принудительно вывезли части местных жителей во временно оккупированные районы Херсонской области.



По данным следствия, до широкомасштабного вторжения этот мужчина устраивал морские экскурсии в районе Железного порта.



После временного захвата региона он перерегистрировал собственный бизнес в пользу страны-агрессора и заключил соответствующий договор с оккупационной администрацией.



После освобождения областного центра злоумышленник пытался скрываться в городе, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.



Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.



Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.