СБУ поймала пособника оккупантов в Херсоне: помогал им бежать на левый берег Днепра
Мужчина помогал ФСБ бежать на катерах левый берег Днепра (Фото:СБУ)
Во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне Служба безопасности Украины разоблачила еще одного пособника оккупантов.
Как сообщает пресс-центр СБУ, им оказался владелец местной станции прогулочных катеров, который помогал захватчикам сбежать во время контрнаступления Сил обороны на южном направлении.
Для этого он добровольно передал в распоряжение агрессора шесть плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест.
Именно на этих катерах на левый берег Днепра «эвакуировались» кадровые сотрудники ФСБ и еще несколько подразделений оккупационных группировок России.
Кроме того, с помощью этих плавсредств оккупанты принудительно вывезли части местных жителей во временно оккупированные районы Херсонской области.
По данным следствия, до широкомасштабного вторжения этот мужчина устраивал морские экскурсии в районе Железного порта.
После временного захвата региона он перерегистрировал собственный бизнес в пользу страны-агрессора и заключил соответствующий договор с оккупационной администрацией.
После освобождения областного центра злоумышленник пытался скрываться в городе, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.
11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.
На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.
В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.