Угрозы, шантаж, избиения. Оккупанты усилили репрессии против работников ЗАЭС, которые с ними не сотрудничают — Генштаб 23 июля, 08:21 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне усилили репрессии против работников ЗАЭС, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с российской оккупационной администрацией.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Отмечается, что украинских работников захватчики применяют меры психологического и физического воздействия.

Следовательно, сотрудники Росгравдии и ФСБ РФ используют запугивание, угрозы, шантаж, а также избивают украинских специалистов, отбирают у них наличные, средства с банковских карточек, изымают мобильные телефоны.

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«Зато украинцы продолжают сопротивляться: не выходят на работу, саботируют выполнение решений оккупационной администрации и т. д. », — говорится в заметке.