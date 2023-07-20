Украинский персонал ЗАЭС отказывается выполнять приказ россиян о запуске одного из энергоблоков — Энергоатом 20 июля, 18:53 Запорожская АЄС (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Украинский персонал временно оккупированной Запорожской атомной электростанции отказывается выполнять приказ оккупационного «руководства станции» о переводе энергоблока № 4 из состояния «холодная остановка» в состояние «горячая остановка».

Об этом сообщают пресс-службы Энергоатома и Государственная инспекция ядерного регулирования (ДИАРА) 20 июля.

Энергоатом отмечает, что в течение последней недели из-за постоянного физического и психологического давления оккупантов около 30 лицензированных работников ЗАЭС покинули Энергодар. Им удалось выехать на подконтрольную правительству Украины территорию.

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«В настоящее время же оперативный персонал, который завезли из России, абсолютно некомпетентен и не имеет соответствующего опыта», — говорят в пресс-службе.

Поэтому так называемый генеральный директор временно оккупированной ЗАЭС Юрий Черничук пытается поручить выполнение приказа украинским работникам, которым раньше заблокировали доступ на станцию из-за отказа подписать псевдоконтракты с росатомом.

Со своей стороны, украинские атомщики не выполняют преступный приказ, поскольку он является прямым нарушением лицензии на эксплуатацию, выданной ДИЯРУ, и приведет к потере персональных лицензий после деоккупации станции.

В инспекции отметили, что в условиях потери основного источника водоснабжения такие намерения россиян «бессмысленны», а также являются «циничным шантажом». В то же время «Энергоатом» призывает украинских атомщиков и дальше не выполнять преступные приказы оккупационного руководства станции.

Угроза подрыва ЗАЭС — что известно

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, которые находятся на станции. Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиванию, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

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6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.

В среду, 19 июля, в ГУР сообщили, что россияне готовят новые провокации на оккупированной Запорожской АЭС с использованием тяжелого вооружения.