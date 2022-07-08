В Николаеве прогремели взрывы: оккупанты ударили Смерчами по производственной инфраструктуре 8 июля, 15:00 Оккупанты ударили Смерчами по Николаеву (Фото:Handout via REUTERS)

Утром в пятницу, 8 июля, в Николаеве прогремели взрывы. Оккупанты ударили по производственной инфраструктуре из РСЗО Смерч.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

Во время удара по Николаеву было использовано более десятка запрещенных кассетных и фугасных снарядов.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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Масштабы разрушений уточняются.

Утром 7 июля оккупанты выпустили 12 ракет по Очакову и Николаеву с территории временно оккупированной Херсонской области.

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