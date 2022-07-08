В Николаеве прогремели взрывы: оккупанты ударили Смерчами по производственной инфраструктуре

8 июля, 15:00
Оккупанты ударили Смерчами по Николаеву (Фото:Handout via REUTERS)

Оккупанты ударили Смерчами по Николаеву (Фото:Handout via REUTERS)

Утром в пятницу, 8 июля, в Николаеве прогремели взрывы. Оккупанты ударили по производственной инфраструктуре из РСЗО Смерч.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

Во время удара по Николаеву было использовано более десятка запрещенных кассетных и фугасных снарядов.

https://www.facebook.com/watch/?v=444783993861704

По предварительным данным, пострадавших нет.

Видео дня

Масштабы разрушений уточняются.

https://www.youtube.com/embed/tHHKT0PKoM4

Утром 7 июля оккупанты выпустили 12 ракет по Очакову и Николаеву с территории временно оккупированной Херсонской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев РСЗО Смерч Война России против Украины

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