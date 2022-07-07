Из оккупированной Херсонской области. Оккупанты утром выпустили 12 крылатых ракет по Очакову и Николаеву — ОК Юг 7 июля, 20:06 Оккупанты нанесли ракетные удары по береговой линии в Очакове, в том числе по жилому частному сектору (иллюстративное фото) (Фото:ГСЧС)

Войска РФ утром, 7 июля, выпустили 12 ракет по Очакову и Николаеву с территории временно оккупированной Херсонской области, сообщает оперативное командование Юг.

«На рассвете атакованы Очаков и Николаев. Два удара двенадцатью крылатыми ракетами с направления временно оккупированной Херсонской области», — говорится в сообщении в Facebook.

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Оккупанты нанесли ракетные удары по береговой линии в Очакове, в том числе по жилому частному сектору. По данным командования, обошлось без потерь.

В Николаеве ракеты попали в производственные мощности и склад продукции предприятия пищевой промышленности.

В командовании подчеркнули, что в Черном море находятся пять надводных и два подводных ракетоносителя с 48 ракетами типа Калибр.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что российские войска 7 июля обстреляли ракетами склад пива в области.

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