На захваченных территориях оккупанты с угрозами заставляют местных жителей брать паспорта РФ — Генштаб

30 сентября, 07:16
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На захваченных территориях оккупанты заставляют жителей брать паспорта РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На захваченных территориях оккупанты заставляют жителей брать паспорта РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупационное «руководство» на временно захваченных территориях Украины заставляет местных жителей получать гражданство и паспорта РФ.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 30 сентября.

В Мариуполе учителям угрожают увольнением в случае отказа обменивать украинский паспорт на российский.

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Другим жителям разрешают не сдавать украинский паспорт при получении российского.

В населенном пункте Токаревка Херсонской области оккупанты предупредили, что в случае неполучения российских паспортов до 1 октября жители подлежат выселению и вывозу за пределы оккупированных территорий.

https://www.youtube.com/embed/Ei0vwT6pB8c

3 сентября глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что российские оккупанты в Херсонской области ходят по домам и предлагают местным жителям получить паспорт РФ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Российский паспорт Война России против Украины

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