На захваченных территориях оккупанты с угрозами заставляют местных жителей брать паспорта РФ — Генштаб
На захваченных территориях оккупанты заставляют жителей брать паспорта РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Оккупационное «руководство» на временно захваченных территориях Украины заставляет местных жителей получать гражданство и паспорта РФ.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 30 сентября.
В Мариуполе учителям угрожают увольнением в случае отказа обменивать украинский паспорт на российский.
Другим жителям разрешают не сдавать украинский паспорт при получении российского.
В населенном пункте Токаревка Херсонской области оккупанты предупредили, что в случае неполучения российских паспортов до 1 октября жители подлежат выселению и вывозу за пределы оккупированных территорий.
3 сентября глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что российские оккупанты в Херсонской области ходят по домам и предлагают местным жителям получить паспорт РФ.