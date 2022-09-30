На захваченных территориях оккупанты с угрозами заставляют местных жителей брать паспорта РФ — Генштаб 30 сентября, 07:16 На захваченных территориях оккупанты заставляют жителей брать паспорта РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупационное «руководство» на временно захваченных территориях Украины заставляет местных жителей получать гражданство и паспорта РФ.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 30 сентября.

В Мариуполе учителям угрожают увольнением в случае отказа обменивать украинский паспорт на российский.

Видео дня

Другим жителям разрешают не сдавать украинский паспорт при получении российского.

В населенном пункте Токаревка Херсонской области оккупанты предупредили, что в случае неполучения российских паспортов до 1 октября жители подлежат выселению и вывозу за пределы оккупированных территорий.

3 сентября глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что российские оккупанты в Херсонской области ходят по домам и предлагают местным жителям получить паспорт РФ.

