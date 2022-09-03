В Херсонской области оккупанты предлагают жителям заполнять анкеты, чтобы получить российский паспорт

3 сентября, 15:52
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Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Российские оккупанты в Херсонской области ходят по домам и предлагают местным жителям получить паспорт РФ.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

«В пгт Большая Лепетиха Каховского района военные РФ ходят по домам и предлагают жителям заполнять анкеты на получение паспорта РФ», — говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным главы ОВА, оккупанты практически уничтожили Нововоронцовскую общину.

«Обстрелы продолжаются круглосуточно, в общине много разрушенных и поврежденных частных домов и объектов инфраструктуры. Также люди вынуждены жить без воды и света, потому что из-за боевых действий отремонтировать поврежденные сети нет возможности», — отметил Янушевич.

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Он добавил, что в самом поселке Нововоронцовка из более шести тысяч жителей осталось около 400 человек.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Херсонская область Российский паспорт Война России против Украины

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