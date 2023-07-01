Оккупанты перебрасывают новые подразделения во временно оккупированные Мелитополь и Геническ — мэр

1 июля, 20:51
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Мелитополь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Мелитополь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия перебрасывает новые подразделения военных к временно оккупированным Мелитополю и Геническу. Кроме этого замечено движение вражеской техники в сторону Запорожской области через Арабатскую стрелку.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

«Мы не фиксируем выезд оккупантов из Мелитополя. Наоборот мы фиксируем то, что прибывают новые подразделения и во временно оккупированный Мелитополь, и в Геническ», — сказал он.

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Мэр Мелитополя также добавил, что после подрыва моста на Чонгаре, враг начал переброску своей техники по Арабатской стрелке. По его словам, местные жители отмечают, что колонны техники идут в сторону Запорожской области.

Федоров также добавил, что в Энергодаре враг немного уменьшает свое присутствие, однако пока нельзя говорить об их полном отсутствии там.

По данным Генштаба, украинские военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Накануне в Минобороны заявили, что на последнем ВСУ продвинулись на 1,3 км.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Запорожская область Российские военные Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

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