Мэр Мелитополя подтвердил переброску войск и техники РФ на Запорожское направление после подрыва Каховской ГЭС 18 июня, 14:07 РФ перебрасывает технику через Мелитополь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Жители оккупированного Мелитополя фиксируют переброску войск и техники РФ на Запорожское направление из Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

«Наши жители видят передвижение военной техники, тяжелого вооружения и личного состава оккупантов из направления Новой Каховки и Каховки. Именно оттуда была переброска вражеских сил на запорожскую линию фронта», — пояснил он.

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Федоров также рассказал, что во время одной из таких ходок была разбита колонна вражеской техники. По его словам, к этому были причастны украинские спецслужбы, а также представители украинского сопротивления на оккупированных территория.

Колонну техники россиян ликвидировали на пересечении Васильевского и Мелитопольского районов.

В начале июня ВСУ начали контрнаступление.

В Минобороны Украины заявили, что за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на 3 километра. На южном тоже «постепенно, но уверенно» есть продвижение.

При этом на юге наступление идет сразу на нескольких направлениях.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявлял, что оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ. Он добавил, что у противника не было достаточно сил и средств, чтобы остановить Силы обороны Украины.

